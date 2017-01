Andre Weiss Trio

André Weiß widmet sein aktuelles Programm seinem Idol und größten Einfluss seit den ersten Stunden am Klavier: der kanadischen Klavierlegende ‚Oscar Peterson‘. Oscar Peterson (*15.8.1925 in Montréal) gilt als einer der erfolgreichsten Jazz-Pianisten aller Zeiten (sieben Grammys, über 200 Aufnahmen, tausende Konzerte ...). Seine Musik bekam der Pianist André Weiß seit seinen ersten Momenten auf dieser Welt zu hören. Zusammen mit dem exzellenten Schlagzeuger Felix Schrack, dem Bassisten Joe Locher, der weltweit unter anderem mit Biréli Lagrène oder Pee Wee Ellis unterwegs ist, und natürlich mit und im Spirit von Oscar Peterson werden bei ihren Konzerten sowohl Arrangements als auch Kompositionen der Klavierlegende präsentiert. Freuen Sie sich auf einen swingenden Abende ganz nach Petersons Motto: "Keeping the Groove alive"!

Besetzung: André Weiß (p); Joel Locher (b); Felix Schrack (dr); Oscar Peterson ("spirit")