André Weiß’ Tuesday Jazz Report presents

Der Pianist André Weiß holt im Rahmen seiner Reihe „Tuesday Jazz Report“ erstklassige Musiker auf die Bühne, mit denen er jeden 3. Dienstag im Monat aus der Welt des Jazz berichtet. Im Vordergrund steht eine Spielkultur, die sich am Traditional Jazz orientiert und beim Publikum Freude an der Musik weckt.

In diesem Sinne: Let the Good Times Roll!

Heute Abend lädt der Gastgeber André Weiß den E-Bassisten Francesco Petrocca ein. Zusammen haben sie ein Programm auf die Beine stellt, in dem Latin Jazz Groove Jazz behandelt werden. Auch Pop Klassiker und Reggae bekommen eine Jazz Note.

Mit anderen Worten: Herbie Hancock und Chick Corea treffen auf die Beatles, Bob Marley und mehr.

Am Schlagzeug ist mit Michael Mischl besetzt, einem ausgezeichneten jungen Schlagzeuger der jeden Stil spielen kann!

Francesco Petrocca - E-Bass

Michael Mischl - Drums

André Weiß - Piano