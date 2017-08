André Weiß’ Tuesday Jazz Report presents

Der Pianist Andr é Weiß holt im Rahmen seiner Reihe „ Tuesday Jazz Report “ erstklassige Musiker auf die B ü hne, mit denen er jeden 3. Dienstag im Monat aus der Welt des Jazz berichtet. Im Vordergrund steht eine Spielkultur, die sich am Traditional Jazz orientiert und beim Publikum Freude an der Musik weckt.

In diesem Sinne: Let the Good Times Roll!

Der Grammy Gewinner Joe Gallardo ist zweifellos eine living Legend. Er arbeitete f ü r Peggy Lee, Nelson Riddle, oder Sammy Davis Jr.! Außerdem war er Arrangeur und Solist bei Erwin Lehn, spielte bei Peter Herbolzheimer und war jahrelang erster Posaunist bei NDR der NDR Bigband.

Andi Maile am Saxophon, Axel K ü hn am Bass, Marcel Gustke am Schlagzeug und ihr Gastgeber Andr é Weiß am Piano haben die Ehre, die Band um Joe Gallardo zu bilden.

Freuen sie sich auf ein Programm bestehend aus St ü cken von Joe sowie Standards aus dem American Songbook!

Joe Gallardo - Posaune

Andi Maile - Saxophon

Axel K ü hn - Bass

Marcel Gustke - Drums

Andr é Weiß - Piano

www.axel-kuehn.com