André Weiß' Tuesday Jazz Report

Der Pianist André Weiß holt im Rahmen seiner Reihe „Tuesday Jazz Report“ erstklassige Musiker auf die Bühne, mit denen er jeden 3. Dienstag im Monat aus der Welt des Jazz berichtet. Im Vordergrund steht eine Spielkultur, die sich am Traditional Jazz orientiert und beim Publikum Freude an der Musik weckt.

In diesem Sinne: Let the Good Times Roll!

Heute Abend stellt André Weiß die für ihn persönlich wichtigsten Pianisten vor, die ihn maßgeblich beeinflusst haben. Konkret geht es dabei um

Oscar Peterson, Benny Green, Wynton Kelly, Olaf Polziehn sowie Monty Alexander.

Davide Petrocca (Kontrabass) spielte für vier Jahre bei Monty Alexander, zusammen mit Marcel Gustke (Schlagzeug) bilded er des öfteren das “Olaf Polziehn Trio“.

Ein grandioser Abend mit dieser hochkarätigen Band ist praktisch vorprogrammiert.

André Weiß - Piano

Davide Petrocca - Bass

Marcel Gustke - Drums