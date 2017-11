Schon vor einigen Jahren war die Jazzsängerin mit ihrem Quartett im Jazzclub und begeisterte das Publikum. Dieses Mal kommt sie mit ihrem Quintett zum traditionellen Christmas-Konzert. Zu hören sind Songs aus dem American Songbook zum Thema "A tribute to Ella".

Andrea Mayer swingt mit großer Leidenschaft und lebt die Töne wie eine schwarze Sängerin. Sie ist eine Jazzsängerin, die ihr Handwerk glänzend beherrscht. Mit ihrer über drei Oktaven gehenden Stimme phrasiert, moduliert und improvisiert sie gekonnt und geschmeidig und gibt jedem Stück eine ganz persönliche Note. Mimik und Gestik der Sängerin sind ein wahrer Hingucker, denn sie lebt ihre Musik ganzheitlich.

Ein Zitat aus einer Kritik: "Es gibt sie noch, die Geheimtipps, Andrea Mayer ist so einer. Eine umwerfende Stimme hat sie, eine junge Ella Fitzgerald könnte sie sein, denn sie singt die vergessenen Songs von Ella so authentisch, dass man an eine Wiedergeburt denken könnte."

Andrea Mayer wird bei ihrer Interpretation von Swingstücken, Blues und Balladen von einem exzellenten Quartett unterstützt. Ihre musikalischen langjährigen Begleiter sind Rainer Böhm (Piano), German Klaiber (Bass), Matthias Daneck (Drums) und Jürgen Hagenlocher (Sax), die sich einen ausgezeichneten Ruf in der deutschen- und internationalen Jazzszene und auf vielen Jazzfestivals erspielt haben. Alle Musiker gewannen mehrere Preise, deren Aufzählung den Rahmen dieses Flyers sprengen würde. Freuen Sie sich auf einen swingenden Christmas Abend mit dem Andrea Mayer Quintett.

Musiker