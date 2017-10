× Erweitern Kümmert

Mit seinem aktuellen Album auf Tour.

Er lebt auf der Bühne. Andreas Kümmert ist einer der leidenschaftlichsten Live-Entertainer, die Deutschland im Moment zu bieten hat. Für seine ‚Live & Akustisch Tour 2016’, auf der er bis Ende Mai 2016 unterwegs war, waren nur noch Restkarten für einzelne Städte zu haben, viele Termine waren ausverkauft. Anschließend ging der einstige TVOG-Gewinner auf Festival- und Open Air-Tour.

Wann immer Andreas Kümmert zwischen den Konzerten Zeit fand, arbeitete er gemeinsam mit seinem Produzenten, dem Selig-Gitarristen Christian Neander, an seinem neuen Album, das in der zweiten Jahreshälfte 2016 bei Universal Music erschienen ist. Die neuen Songs wird der Ausnahmemusiker auch wieder im Herbst 2017 live vorstellen. Gemeinsam mit seiner 4köpfigen Band ist er in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour - mit Blues, Rock, Soul und einer außergewöhnlichen Stimme.