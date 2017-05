Andreas Müller - Comedy & Lunch

× Erweitern Müller Andreas

Benefiz-Matinee – live in der Götzenburg

Die „Freunde der Burgfestspiele Jagsthausen e.V.“ präsentieren den Stimmenimitator und SWR3-Comedy-Chef Andreas Müller.

Erleben Sie live und aktuell wie er imitiert, parodiert, politisiert, karikiert und musiziert. Im Anschluss an das humoristische Feuerwerk geht’s zum Lunch in den Park. Der All inclusive-Preis beinhaltet Ticket, Speisen und Getränke. Die Sitzplätze werden vor der Veranstaltung ausgelost, der Erlös aus dem Kartenverkauf kommt den Burgfestspielen zugute.