Andrei Ionita, VioIoncello Nakoko Sonoda, Klavier

Der 1994 in Bukarest geborene Cellist Andrei Ionita begann im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspiel und erhielt drei Jahre später den ersten Cellounterricht. Seine Ausbildung erhielt er an der Musikschule Iosif Sava in Bukarest bei Ani-Marie Paladi und studiert seit 2012 bei Prof. Jens Peter Maintz an der Universität der Künste Berlin. Naoko Sonoda, geboren in Japan, begann im Alter von vier mit dem Klavierspiel. Sie hat an der Toho Gakuen Musikhochschule bei Seiko Ezawa und Mikhail Voskresensky, an der Universität der Künste Berlin bei Rainer Becker studiert. Kammermusikunterricht erhielt sie bei Tabea Zimmermann, Natalia Gutman.