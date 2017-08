Andy Frasco & The U.N.

Seit zehn Jahren quasi ununterbrochen auf Tour, alleine innerhalb der letzten drei Jahre mehr als 900 Konzerte in 15 Ländern - und jetzt kommt der kalifornische Frontmann auch wieder mit seiner Band nach Stuttgart, wo er sich mit seinen "schweißgetränkten Vollgas-Shows" und programmatischen Songs wie "Smokin Dope and Rock'n'Roll" bereits einen exzellenten Ruf erspielt hat! Und das sollte man auf keinen Fall verpassen, denn wenn der noch junge Bandleader seinen "Party-Blues with a touch of Barefoot-Boogie" (so die Eigenbeschreibung) zum Besten gibt, dann brennt die Hütte, denn er tut das stets mit vollem Körpereinsatz: Er hüpft auf einem Bein, in der einen Hand ein halbvoller Plastikbecher mit Bier, mit der anderen Hand hämmert er auf sein E-Piano ein und schüttelt gleichzeitig wie wild seinen "Jew-Fro". Der ganze Club stampft, schreit und tobt, Leute springen auf die Bühne und alle tanzen und feiern - "wir wollen, dass die Menschen glücklich sind", so umschreibt der Vollblutmusiker seine Mission. Beeinflusst von DAMIEN RICE, VAN MORRISON, TOM WAITS und DR. JOHN ebenso wie von SAM COOKE, RAY CHARLES, OTIS REDDING und PROFESSOR LONGHAIR ist sein großzügig mit Funk-, Soul-, Rock- und Roots-Elementen durchsetzter Stil dann mindestens genauso ungehemmt wie der jener Künstler, die ihn inspiriert haben.

Das Stuttgarter Trio mit einem Sound zwischen Blues, Pop und Psychedelic - sowie den Ingredienzien "Zuversicht, Kippen, Wahnsinn und Schnaps"

After-Show-Party: Im Anschluss an das Konzert im Universum kann gleich nebenan im Goldmark's weitergefeiert werden - mit Rock'n'Roll, Rhythm'n'Blues, etwas Punk Rock und Ska vom Plattenteller DJ JOE WHIRLYPOP