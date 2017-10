Andy Häussler - Der sechste Sinn. Die Show der Unmöglichkeiten

In seinem zweitem Soloprogramm „Der sechste Sinn“ dreht sich alles um unsere Sinne, wie sie sich täuschen lassen und was man dagegen tun kann. Und Andy Häussler nutzt seine fünf Sinne, um die Wirkung eines sechsten Sinnes zu erzeugen. Er präsentiert Phänomene der Suggestion und er liest in den Gedanken seiner Zuschauer wie in einem offenen Buch. Er weiß Namen von Personen oder Ereignisse an die seine Zuschauer denken. Er beantwortet Fragen und kommt Wünschen seiner Zuschauer auf die Spur. Er beobachtet Menschen und weiß wie sie gleich handeln werden. Zuschauer fühlen Dinge, die nicht da sind, hören Stimmen wo keine sind und sehen Dinge, wo es nichts zu sehen gibt.

Zweifacher Deutscher Meister der Mentalmagie

Preisträger bei den Weltmeisterschaften