Andy Wilsing live in Waiblingen

Eine der „wohl versiertesten besten Rockstimmen Deutschlands“ (so das Fachmagazin „Eclipsed „), ist am Samstag, dem 3. Juni ab 20 Uhr in der Talaue Waiblingen live zu erleben: Andy Wilsing, ebenso talentierter wie charismatischer Singer-Songwriter präsentiert im neu eröffneten VfL-Biergarten in Waiblingen selbstgeschriebene Songs aus seinem hochgelobten Album „Reconcille“. Gleichzeitig ist auch dies auch die CD – Präsentation des Benefiz-Samplers „Talaue rockt“ – zugunsten des VfL-Waiblingen.

Als er vor knapp einem Jahr im Schwanen bei der Waiblinger „Open Stage“ –Veranstaltung auftrat, waren sich Publikum wie auch Moderator Christian Langer einig: Ein derart großes Vocal - Talent erlebt man nur sehr selten im Land. Inzwischen hat der scheu wirkende Stuttgarter ein erstes Album veröffentlicht und sorgt mit diesem bundesweit für Furore bei Fans guter Pop-Rock-Stimmen. So setzte das Magazin „Eclipsed“ sein Album unter den besten 100 Veröffentlichungen des Jahres.

Nach einer überstandenen Lebenskrise keimte in Andy Wilsing der Wunsch auf, sich einen langgehegten stillen Traum zu erfüllen: Sich einmal als Komponist und Arrangeur so richtig auszutoben, sich grenzenlos zu entfalten, einmal sämtliche Kraft und Kreativität in ein eigenes Solo-Album zu stecken - und das Ganze auf dem Niveau einer professionellen Produktion!

Besessen von diesem Gedanken begann Andy eifrig erste Songs am heimischen Musik-PC zu arrangieren, Pilotspuren aufzunehmen und Midi-Instrumente zu programmieren. In vielen durchgemachten Nächten entstand über etwa ein Jahr hinweg eine detailliert ausgearbeitete Vorproduktion von 10 Songs. Damit in Händen machte er sich nun auf die Suche nach einem geeigneten Produzenten und fand ihn schließlich in Achim Welsch (Welsch Audio, Sachsenheim). Zusammen mit Drummer Sebastian Brauchle (Gallery, The Thing In Your Nose), Benjamin Holz (Wolfsweg, WilzWood) am Bass, sowie einigen Gastmusikern begann nun die Umsetzung der Songvorlagen im Studio, für Recording, Editings, Mix und Mastering nahm man sich die nötige Zeit. Heraus kam schließlich eine ausgereifte und abwechslungsreiche Produktion von enormer stilistischer Bandbreite und klanglicher Vielfalt: Vom satten Pop-/Rocksong über sphärisch-meditative Looplines, bis hin zu anspruchsvollen Arrangements mit Anleihen aus Klassik, Jazz oder Weltmusik – es ist für jeden etwas dabei! Neben der klassischen Rockbandbesetzung werden dem geschätzten Zuhörer Pianos, Hammond Orgeln, innovative Synthi-Sounds, sowie live eingespielte Celli, Violinen und Posaunen geboten. Roter Faden der Produktion bleibt dabei immer Andys markanter Gesang: Ausdrucksvoll, ehrlich - und unverwechselbar!

Andy Wilsing ist auch mit einem Song auf dem CD-Sampler „Talaue rockt“ vertreten, dessen Einnahmen zugunsten des VfL gehen!