Anette Heiter lädt ein: Heiters Comedy Cocktail

Katharina Schmidt - DüsseldorfKatharina Schmidt ist das, was herauskommt, wenn sich ein Hippie und ein Kampfpilot paaren: eine zynische Meditationsfee, die kein Grünkohlblatt vor den Mund nimmt und herrlich selbstironisch das ganze alternative Programm von Astro-TV bis hin zu zuckerfreiem Dinkelfraß auf die Schippe nimmt.Fräuleinjazz - KarlsruheKontrabass & Stimme, Ilse & Claudette, Jazz & zwei Fräuleins wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: melancholische Verklemmtheit trifft auf manische Freizügigkeit. Intelligent, hochamüsant, mindestens ebenso musikalisch und gewürzt mit bissiger Selbstreflexion.Nora Böckler - KölnMit ihrem unnachahmlichem Verwandlungstalent und einer gesunden Prise Selbstironie stellt Nora uns auf kurzweilige Weise einzigartige Charaktere vor: Von Ihrer schwäbischen Mutter, deren Ziel es ist, sie endlich an den Mann zu bringen, über die Vollblutesotherikerin Wiebke Wagner bis hin zu Jaqueline alias Chucky, den nächsten Stern am Castingshow-Himmel und noch vielen mehr. Gastgeberin Anette Heiter mixt aus diesen Zutaten einen spritzigen Cocktail - gehaltvoll, prickelnd und berauschend. Mit kabarettistischer Moderation und eigenen Songs verleiht sie dem Ganzen den passenden Rahmen und lädt die Gäste zur Abrundung zum Gespräch an die Bar, wo sie Einblicke ins künstlerische Nähkästchen geben.www.anette-heiter.de