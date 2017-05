Eine der herzlichsten Stimmen, die du jemals hören wirst - Ange Takats wird dich in ihre Welt der Liebe und des Verlustes hineinziehen - einen Eindruck hinterlassen, der lange dauern wird, nachdem sie ihre letzte Note gesungen hat. Seltsamerweise begann die australische preisgekrönte Songwriterin ihre Musikkarriere in Bangkok, wo sie täglich als Fremdsprachenkorrespondentin arbeitete und als Folksängerin bei Nacht. Sie verbrachte die vergangenen sechs Jahre auf Tournee durch Australien - auf einigen der größten Musikfestivals des Landes, aber auch in Konzerthäusern und intimen Veranstaltungsorten - mit Liedern, die die Linien von Folk, Altland und Jazz überqueren. Ange arbeitet derzeit an ihrem dritten Studioalbum. Ihre bisherigen Veröffentlichungen - Aniseed Tea (2009) und Arva (2013) erhielten weit verbreitetes Airplay und großes Lob von Musikkritikern weltweit.

www.angetakats.com.au