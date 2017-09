Angela Puxi Trio

Drei außergewöhnliche Musiker spielen eine Mischung aus Nordic-Jazz, Weltmusik und Soul, Stücke aus eigener Feder, mal emotionsgeladen, mal ruhig-atmosphärisch, stets lebendig.

Angela Puxi studierte Jazz-Saxophon an der Hochschule der Künste in Arnheim. Sie schreibt eigene Musik und bedient ihr Instrument mit schnörkelloser Leichtigkeit, ihr Ton ist lyrisch und energievoll zugleich. 2015 erschien ihr Album „Badapapapaa“, das für Aufmerksamkeit und Beifall seitens der Medien sorgte, 2016 die CD „Badapapapaa reloaded“.

Volker Dorsch lebt seit Mitte der neunziger Jahre in Köln und beherrscht auf dem Klavier ein breites Spektrum an Motiven und Stilistiken, improvisiert und reichert den akustischen Klang des Trios an passenden Stellen mit Sounds und Effekten an. Bernhard Spieß studierte Schlagzeug an der Folkwang-Musikhochschule Essen. Er arbeitete mit vielen namhaften Jazzgrößen und trat bei verschiedenen Fernsehproduktionen auf.

ANGELA PUXI meets CLIMATIC-TRIO - hier treffen sich drei kongeniale Musiker, begeisterte Wandler zwischen den Welten, und bieten Stücke und Improvisationen jenseits ausgetretener Pfade.