Angelbacher Pfingstmarkt

Der Angelbachtaler Pfingstmarkt ist bekannt und beliebt für abwechslungsreiche Musikdarbietungen, ansprechende und vielseitige Ausstellungen im Schloss Eichtersheim, ausgelassene Stimmung, Spaß, Gastfreundschaft und Schnäppchenjagd auf einem bunten Jahrmarkt.

Der Angelbachtaler Bürgermeister Frank Werner eröffnet mit dem Herold das bunte Treiben. Lautstarke Unterstützung erhalten die beiden vom Fanfarenzug. Ein fantastisches Brillant- Höhenfeuerwerk rundet das Samstagsprogramm ab.

Am Sonntag stecken ehrenamtliche Helfer die Ornamente ab, die am Abend den ohnehin traumhaften Schlosspark in Eichtersheim in ein stimmungsvolles Lichtermeer verwandeln. Bis tief in die Nacht erleuchten bunte Ornamente aus farbigen Lichtern das Wasserschloss und den Park. Mehr als 40.000 bunte Kerzenlichter geben dem Angelbachtaler Schlosspark ein ganz besondes märchenhaftes Flair.

Musikalisch eingeleitet wird die Schlossparkbeleuchtung durch die Dudelsackgruppe „Strasser Garde Club“ und anschliessend durch ein Open Air Konzert. Ganz „heiß“ wird den Besuchern sicher bei der sensationellen Feuertanzshow mit der Gruppe „Art Artistica“.

Am Abend findet eine große Musik- Lasershow statt. Zum Rhythmus klassischer und moderner Musik pulsiert das farbige Laserlicht in vielfältigen Figuren, Formen und Effekten.

Im Wasserschloss ist von Samstag bis Montag eine Ausstellung mit wechselnden Themen zu besichtigen.

Am Pfingstmontag finden der Ruderbootwettbewerb und ein weiteres Konzert statt.

Programm Angelbachtaler Pfingstmarkt 2017 Samstag 3.6.2017 16.00 Uhr Eröffnung der Kunst- Ausstellung „Stille Intensität“ im Schloss Eichtersheim Öffnungszeit bis 21 Uhr Dampfeisenbahn im Schlosspark Baustellen-Modell-Fahrzeuge beim Kindergarten Dorfmitte 18.00 Uhr Eröffnung des Pfingstmarktes vor der Sonnenberghalle mit dem Fanfarenzug Mühlhausen und Fassanstich ab 20.00 Uhr Live-Musik mit Inflagranti (Zelt Musikverein) Niceguys & the beats beim Stand der Mac Maniacs Addicted (Stand Weingut Gmelin bei der Schloßparkbühne) Beim Stand Meyer&Nägele: Livemusik mit Kim Loy Ü30- Party bei der Feuerwehr im Grundschulhof 22.30 Uhr Großes Höhen-Feuerwerk beim Festplatz Sonntag 4.6.2017 Ab 11.00 Uhr Kunst- Ausstellung „Stille Intensität“ im Schloss Eichtersheim - Öffnungszeit 11-18 Uhr Kinder-Aktionen: • Dampfeisenbahn im Schlosspark • Baustellen-Modell-Fahrzeuge beim Kindergarten Dorfmitte • Bungy-Trampolin und Bewegungspark vor der Sonnenberghalle 12.00 Uhr Offizielle Eröffnung der Gewerbeausstellung im Bereich Dorfmitte ab 12.00 Uhr • Bücherflohmarkt beim Parkplatz der Kath. Kirche • Modellboote auf dem Schlossteich ab 14.00 Uhr Vorführungen - Angelbachtaler Vereine - auf der Schlossparkbühne ab 19.00 Uhr Schlossparkbeleuchtung mit 40.000 bunten Lichtern und Bubble- Zauber – Seifenblasenkünstler im Schlosspark ab 19.30 Uhr Auftritt der Dudelsackbläser Strasser Garde Club im Schlosshof ab 20.00 Uhr • Konzert der Band „Die Nachtigallen“ auf der Schlossparkbühne • Vorführung kleiner Mini- Modellballone und Ballonglühen im Schlosspark Beim Stand der Mac Maniacs (bei Halle): Bandauftritt Gonzos Jam Live Beim Stand Meyer&Nägele: Livemusik mit Kim Loy 22.00 Uhr Stimmung und Musik mit der "KraichGaudi" beim Zelt des Musikvereins Feuertanzshow mit Art Artistica bei der Schlossparkbühne ab 22.20 Uhr große Musik-Lasershow beim Wasserschloss (3 Durchgänge Montag 5.6.2017 Ab 11.00 Uhr Kunst- Ausstellung „Stille Intensität“ im Schloss Eichtersheim - Öffnungszeit 11-18 Uhr Kinder-Aktionen: • Dampfeisenbahn im Schlosspark • Baustellen-Modell-Fahrzeuge beim Kindergarten Dorfmitte • Bungy-Trampolin und Bewegungspark vor der Sonnenberghalle ab 13 Uhr Guggemusikfestival und Abschlußparty mit DJ Tom Herbig beim Zelt des TSV Michelfeld 14.00/15.00 Uhr Kasperle Theater beim Kindergarten Sonnenberg 14.00 Uhr Ruderbootwettbewerb mit Surfbrett-Rennen beim Schlossteich 15.30 Uhr Open-Air-Konzert “UNITY“– Schlossparkbühne