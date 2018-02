Seit sie in der deutschsprachigen Erstaufführung von Andrew Lloyd Webbers Welthit »Cats« die Grizabella verkörperte, gilt Angelika Milster als Ikone des Musicals. Mit »Erinnerung« wurde sie schlagartig international bekannt. Seither ist sie in unzähligen Fernsehshows, bei Konzerten, in Talkshows, in Filmen und auf der Theaterbühne zu sehen. Ihre künstlerische Wandlungsfähigkeit beeindruckt und begeistert dabei seit Jahrzehnten Publikum und Kritiker gleichermaßen. Jetzt geht die Künstlerin mit ihrem neuen Konzertprogramm »Milster singt Musical« auf eine Reise durch die Jahrzehnte, die dieses von einem großen Publikum heiß geliebte Genre durchlebt hat und präsentiert mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem einzigartigen Esprit die größten Musical-Hits live.