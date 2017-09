Angst. Seele. Trau dich!

Informationsveranstaltung zum Tag der "Seelischen Gesundheit" von PD Dr. Peter Leiberich, Chefarzt der Rosentrittklinik. Anmeldung erbeten unter 07264 862104.

Bei der Informationsveranstaltung „Seelenkunst“ am Montag, 09. Oktober, im Kurhaus Bad Rappenau erklärt der Chefarzt der Rosentrittklinik, PD Dr. med. Peter Leiberich, wie man „mit Selbstwert und Notfallkoffer aus der Angstfalle“ kommen kann.Plötzliche Panikattacken oder lähmende Versagensangst bei den Anforderungen in Schule, Arbeit und Familie blockieren die Entwicklung eines Menschen zur eigenverantwortlich handelnden Person. Die Angstfalle zu verlassen ist möglich: „Ich bin viel wert und muss mich nicht verstecken“ bedeutet selbstbewusst auf die eigenen Erfolge zu blicken und mit dem persönlichen „Notfallkoffer“ die Angstattacken abzuschütteln. Lebenskunst statt Totstellreflex drückt sich aus im künstlerischen Gestalten, in sportlicher Überwindung des inneren Schweinehunds, in anregender Begegnung mit fremden Menschen und Kulturen, in mutiger Sprache vor Freunden und Kollegen. Die Vortragsveranstaltung mit PD Dr. Leiberich (Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie) findet statt am Montag, 09.10.2017, im Kurhaus Bad Rappenau. Beginn ist um 19.00 Uhr, Einlass bereits ab 18.30 Uhr. Der Eintritt zu dieser Informationsveranstaltung ist frei, um Voranmeldung unter Telefon 07264 86-2104 oder per E-Mail an ingmarschiedel@kur-br.de wird gebeten.