Angus & Julia Stone - endlich wieder vereint und hinreißender denn je!Das Geschwisterpaar Angus und Julia Stone aus Newport, Australien, macht melancholischen Folkpop. Die neue Single Snow ist gerade erschienen und macht Lust auf den Live-Auftritt im Oktober! Schon in den ersten Sekunden des Songs merkt man: Angus & Julia Stone haben ihr Handwerk nicht verlernt, sondern eher verfeinert. Zu einer kratzigen Akustikgitarre und leisem Orgelspiel singt Julia Running from the start, here we are again, und ihr Bruder antwortet: Running from the start, here we go again. Man wünscht sich fast, dass Angus & Julia Stone genau diesen Song wählen werden, um auch ihre Konzerte auf der Snow-Tour zu eröffnen.