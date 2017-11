Anita & Alexandra Hofmann

Anita und Alexandra, auch bekannt als die Geschwister Hofmann, gehören zweifelsohne zu den Dauerbrennern des deutschen Schlagers. Die begnadeten Sängerinnen bezaubern ihr Publikum seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit ihren emotionsgeladenen Melodien und tiefsinnigen Texten. Über sich selbst sagt Alexandra: „Wir stehen mit unserem heutigen Sound für deutschsprachigen Schlager am Puls der Zeit.“

Die beiden Schwestern wurden im süddeutschen Sigmaringen geboren und standen schon mit sechs bzw. neun Jahren auf der Bühne. Entdeckt wurden sie zu Beginn der 90er von Marianne und Michael, was der große Durchbruch und eine lange Fernsehkarriere bedeutete. Das multiinstrumentale Duo sorgt also schon seit langem für tolle Hits, die den Schlagerstars einige Auszeichnungen einbrachten. So können die Schwestern Goldene Stimmgabeln, Kronen der Volksmusik und mehrere Goldene Schallplatten in ihren Vitrinen präsentieren.

Auf Konzerten ist das dynamische Duo ein echter Hingucker. Mit ihrer liebenswerten, aufrichtigen Art spiegeln sie das Leben selbst facettenreich wieder und ziehen so Jung und Alt in ihren Bann. Schauen Sie also vorbei und erleben Sie Anita und Alexandra Hofmann live!