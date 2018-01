Anke Engelke & Devid Striesow lieben Briefe

× Erweitern Anke Engelke

Anke Engelke und Devid Striesow lieben Briefe und lesen unter anderem die von Richard Burton, Virginia Woolf, Marge Simpson und vieler mehr.Ergreifende Liebesgeständnisse, hochkomische Korrespondenz oder skurrile Schriftstücke.Die Schauspielerin und Komödiantin Anke Engelke und Schauspieler Devid Striesow lesen u.a. Richard Burtons Abschiedsbrief an Elisabeth Taylor, Virginia Woolf Abschiedsbrief an ihren Mann oder den Protestbrief von Marge Simpson an die frühere First Lady Barbara Bush. Ein Abend, der beweist, dass Briefe sowohl großartige Literatur als auch hinreißender Kitsch sein können. Durch den Abend führt Jörg Thadeusz. Der Abend dauert 90 Minuten ohne Pause.