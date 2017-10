Ihr Stil ist kraftvoll und facettenreich, in der modernen Jazztradition fundiert und im besten Sinne zeitgenössisch. Mit "Dedication", für das sie einen ECHO JAZZ 2016 erhalten hat, ist der Pianistin Anke Helfrich ein musikalisches Manifest gelungen, das in Gestalt von Widmungen zugleich autobiografische Züge trägt.

Anke Helfrich wuchs in Deutschland und Namibia auf, so gestaltet sie aus eigenem Erleben, wenn sie sich dabei auch von Nelson Mandela inspirieren lässt. Eine Hommage an Thelonious Monk gelingt ihr ebenso wie ein Hymnus an das Leben und die Vertonung der epochalen Rede "I Have A Dream", die aus aus der Vision von Martin Luther King ein mitreißendes Gospelstuck entstehen lässt. Groove, Gospel, das große Vorbild Thelonious Monk und sphärische Balladen sowie frei improvisierte Stücke bilden weitere Eckpfeiler in Anke Helfrichs Schaffen.

„Eine der besten europäischen Jazzpianisten ... europäisches Top-Niveau“ (Jazzpodium), „virtuose Musikalität und große Erzählkunst ...mit das Beste was der deutsche Jazz derzeit zu bieten hat“ (Jazzthing)