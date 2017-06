Ankomme. Nirgendwo. Friedrich.

Mit den Mitteln des Ausdruckstanzes (Butho), eingespielter Musik und Textstellen, assoziiert der Tänzer Alexander Peschko aus Heidelberg eine die Dichtung Hölderlins ergänzende Bilderebene.

„Unter all den vielschichtigen Aspekten des Hyperion hat mich bei diesem Projekt hauptsächlich die Tatsache inspiriert, dass es (zumindest teilweise) in einer Jurte spielt, was für mich symbolisch für die Veränderbarkeit des Lebens und seiner Umstände steht, auch für die Emphatiefähigkeit gegenüber der Natur.