Anmeldeschluss zum Blumenschmuckwettbewerb am 15. Mai 2017

Der Anmeldeschluss zum Heilbronner Blumenschmuckwettbewerb rückt näher. Nur noch bis zum 15. Mai können sich Hobbygärtner mit ihrem Vorgarten, der blühenden Einfahrt oder der grünen Gartenlandschaft anmelden. Der Verein der Freunde des Verkehrsvereins lädt zu diesem Contest ein. Es gibt wieder hochwertige Preise zu gewinnen.

Wer kann sich bewerben:

- Alle Bürger, die in Heilbronn wohnen

- Schulen und Kindergärten

Bewertungskriterien:

- Allgemeiner Eindruck von der Straße aus gesehen und Pflegezustand

- Blütenreichtum und Pflanzenvielfalt.

- Auswahl der Pflanzen unter Berücksichtigung von Farben, Formen und Abstimmung.

Die Siegerehrung findet am 22. November 2017 im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie statt.

Die Bewerbungen sollten bis spätestens 15. Mai 2017 an den Verkehrsverein Heilbronn, Kirchbrunnenstraße 3, 74072 Heilbronn oder per E-Mail an Alexander Ghassemi, ghassemi@heilbronn-marketing.de gesendet werden.

Teilnahmekarten gibt es auch in der Tourist- Information Heilbronn, Kaiserstraße 17 sowie bei allen Bürgerämtern und in Blumengeschäften und Gärtnereien Heilbronns. Außerdem sind sie auch zum Herunterladen auf www.heilbronn-marketing.de eingestellt.