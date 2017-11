Anna Kim - "Die große Heimkehr"

"Die große Heimkehr" (Suhrkamp) ist Spionagegeschichte, politischer und historischer Roman in einem.

Der neue Roman von Anna Kim handelt von Freundschaft, Loyalität und Verrat, vom unmöglichen Leben in einer Diktatur. Kim erzählt von den Folgen der Teilung der koreanischen Halbinsel und den Anfängen des heutigen Nordkorea.Seoul, im April 1960. Johnny Kim, seine Geliebte Eve Moon und sein bester Freund Yunho Kang sind auf der Flucht vor der berüchtigten antikommunistischen, paramilitärischen Schlägertruppe im Dienst der Regierung Südkoreas. Diese steht kurz vor dem Zusammenbruch… „Der Roman ist voller Gerüche und Geräusche, voller Melodien und atmosphärischer Bilder. Sie gehen einem nicht aus dem Kopf. Oder ist es das Herz? Wenn eine Geschichte so unfassbarer Grausamkeiten so berührend nachhallt, dann ist das wunderbare Literatur.“ SWR

Anna Kim (*1977 in Daejeon/Südkorea) ist eine österreichische Schriftstellerin. Sie kam 1978 nach Westdeutschland. Von 1978 bis 1983 lebte sie in Braunschweig und Gießen, ab 1983 in Wien, wo sie von 1995 bis 2000 an der Universität Wien Philosophie und Theaterwissenschaft studierte. 2000 bis 2002 lebte sie in London und Cambridge, danach kehrte sie nach Wien zurück.Kim ist Verfasserin von erzählender Prosa und Gedichten. Ihr erster Roman „Die Bilderspur“ erschien 2004. „Die große Heimkehr“ ist ihr fünfter Roman. Mit „Fingerpflanzen“ legt sie 2017 zudem ihren ersten Erzählband vor. Anna Kim erhielt den Literaturpreis der Europäischen Union 2012.