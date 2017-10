Lebens- und Spielfreude pur: das ist die Band ANNA MO aus Stuttgart, die mit ihrer Musik soziale Hilfsprojekte unterstützt. In ihren Songs verschmelzen alternative Singer- Songwriter-Elemente mit Folk & Pop zu mitreißenden Songs, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen wollen. anna mo sind die Singer & Songwriterin Anna Koesler und der Gitarrist und Songwriter Martin Englisch, sowie Stephen Blaich an den Keys, Jens Veeser am Bass und Patrick Böhme am Schlagzeug.

www.annamo.de