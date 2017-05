Annaweech Konzert

× Erweitern Annaweech

Alle Jahre wieder kann man da sagen. Annaweech sind inzwischen regelmäßig zu Gast in Niederstetten und seinen Stadtteilen. Und das ist auch gut so! Ein Abend mit Annaweech heißt gute Laune tanken! Dieses Jahr also in Pfitzingen im Freiluftkonzert auf dem Dorfplatz. Bei Regen ist für überdachten Ausgleich gesorgt…Und sollte jemand Annaweech tatsächlich noch nicht kennen – in Kurzform gesagt:Annaweech - das ist Musik und Spaß in Hohenloher Mundart! Fünf Musiker aus dem Herzen Hohenlohes singen eingängige Songs in Hohenloher Mundart und bringen ihr Publikum mit kurzweiligen Geschichten zum Lachen und Schmunzeln. Eine Hohenloher Institution!

Veranstalter: Dorfgemeinschaft Pfitzingen