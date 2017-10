Anne-Sophie Mutter | Violine Lambert Orkis | Klavier Roman Patkolo | Kontrabass

Penderecki:

Sonata per violino e pianoforte Nr. 2 (1999)Duo concertante per violino e contrabbasso (2010)La Follia per violino solo (2013)

Bach: Partita d-Moll für Violine Solo, BWV 1004

Brahms: Sonate für Klavier und Violine Nr. 3 in d-Moll op. 108

Es handelt sich um die Auftakt-Konzerte zu Pendereckis 85. Geburtstag im Jahr 2018. Alle seine Werke im Programm sind ASM gewidmet und wurden von ihr uraufgeführt. Das Duo concertante ist für Violine und Kontrabass, ?La Follia? ist für Violine solo.