Anneke Van Giersbergen's VUUR

Am 20. Oktober erschien das Debütalbum “In This Moment We Are Free - Cities" von Anneke van Giersbergen‘s neuer progressiven Metalband VUUR. Das Album kletterte in den holländischen Top 100 Charts direkt auf Platz 2.

Damit erreichte Anneke van Giersbergen den höchsten Charteinstieg ihrer Karriere. VUUR ist zurzeit noch mit Epica auf Tour und im Februar 2018 auf eigener Headliner Tour durch Europa unterwegs.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir als Support von Epica direkt die Möglichkeit haben mit unserem Debütalbum in großen Venues zu spielen. Aber gleichzeitig freuen wir uns natürlich auch schon auf unsere eigene Headliner Tour im Februar. Dort werden wir nicht nur Songs von dem VUUR-Album spielen, sondern auch einige meiner Lieblingssongs aus meinem HEAVY Katalog.“