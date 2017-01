× Erweitern Annett Louisan

ANNETT LOUISAN, eine der erfolgreichsten deutschen Popsängerinnen, macht sich auf den Weg zu neuen musikalischen Ufern und dreht erneut das Tournee-Karussell. Ab Ende Februar 2017 können alle Fans in die zauberhafte als auch veränderte Welt der ANNETT LOUISAN eintauchen und sich jetzt schon auf einige Überraschungen freuen.

In Sachen Pop made in Germany nimmt Annett Louisan nicht nur künstlerisch, sondern auch kommerziell eine Ausnahmestellung ein. Über zehn Jahre nach ihrem Debüt gehört sie zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschen Popmusik und gibt mit ihren Liedern immer wieder neue Impulse. Ihre sechs Alben platzierten sich durchgehend in den Top 10 der deutschen Charts.

Mit diesem musikalischen Übergepäck an Hits machte sich Annett Louisan gerade auf den Weg nach Südafrika und vervollständigt die dritte Staffel von "Sing meinen Song Das Tauschkonzert" bei VOX.

Durch die unverwechselbare Melange aus Pop und Chanson sowie ihre feenhafte Stimme hat ANNETT LOUISAN einen neuen Ton in die deutsche Popmusik gebracht. Mit der neuen LIVE-Tournee 2017 können alle Konzertbesucher dieses hinreißende musikalische Erlebnis in vollen Zügen genießen und auch für die Stuttgarter Fans hat ANNETT LOUISAN am 01. März 2017 ein Konzert vorbereitet.