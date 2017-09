Annette Roeder - Der Sommer als wir den Esel zähmten

Lesung für Schulklassen (3.-4. Klasse)Karriereeltern, drei Superkinder und ein randvolles Freizeitprogramm: Familie Hummel ist rund um die Uhr verplant, aber bestens organisiert! Als Flöhchen, die Jüngste, in einem schlimmen Wutanfall dem Bademeister beinahe die Nase abbeißt und dann ihren Vater ernsthaft verletzt, verordnet die Psychologin der ganzen Familie eine einwöchige Eselswanderung in den Bergen. Doch ein Esel hat nun mal seinen eigenen Willen, und damit stellt er nicht nur die Ferien der Familie gründlich auf den Kopf.Annette Roeder, Architektin und Mutter dreier Kinder, ist erfolgreiche Illustratorin und Autorin zahlreicher Kinderbücher. Nach ihrem Studium an der TU München entdeckte sie die Welt der Bücher als Möglichkeit selbstbestimmt zu arbeiten und begann damit zu illustrieren. Den Bildern folgten zunächst Sachbuch-Texte im Themenbereich Kunst und Architektur und schließlich Kinderund Jugend romane. Inspirationen dafür liefern ihr die eigenen drei Sprösslinge und Hund Karli, mit denen die Autorin am Rande Münchens lebt.