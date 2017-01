Die Fotografin Anni Leppälä (geb. 1981) gehört zu den interessantesten und eigenständigsten finnischen Fotografinnen der Gegenwart. 2010 wurde sie zur „Jungen Künstlerin des Jahres“ gewählt.

Ihr Oevre besteht meistens aus inszenierten Einzelaufnahmen, die in Ausstellungen jeweils in neuen Konstellationen präsentiert werden. Die Aufnahmen zeigen Interieurs, Landschaften oder Stillleben, in denen die Zeit still zu stehen scheint. Die einzelnen Bilder fügen sich in den Wandinstallationen zusammen, wie die Strophen eines Gedichtes, die mit einander kommunizieren.

Inspiriert wird Anni Leppälä durch ihre eigene Biografie, durch besondere Gegenstände und Orte, sowie durch die Nordische Malerei des frühen 20. Jahrhunderts mit ihren oftmals symbolisch verwendeten Farben.

Gleichwohl möchte sie ihre Bilderwelten als zeitlos sehen. Der Betrachter soll durch sie zu eigenen Gedanken, neuen Bildern und Assoziationen angeregt werden.

Ritva Röminger-Czako und Wolfgang Schwarzkopf, Kuratoren