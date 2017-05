Ansbach Open 2017

× Erweitern Ansbach Open

Bereits seit dem Jahr 2000 findet das Ansbach Open am Ende der Sommerferien statt – und ist damit eine echte Institution im Kulturgeschehen der Stadt. Gemeinsam mit den Kammerspielen veranstaltet Ansbach auch in diesem Jahr den musikalischen Höhepunkt des Jahres und lockt so zahlreiche Kulturliebhaber nach Mittelfranken. Vor der einmaligen und gleichermaßen imposanten Kulisse der Markgräflichen Residenz präsentieren nationale und internationale Top-Künstler ein abwechslungsreiches Musikprogramm, das für jeden Geschmack das Passende bereithält. Beste Unterhaltung ist hier auf jeden Fall garantiert. Seien Sie dabei, wenn sich auf der Reitbahn der Residenzstadt die Musikfans die Nacht um die Ohren schlagen und namhafte Künstler Jung und Alt begeistern. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für das Ansbach Open! Line-Up 2017: SDP / Schmidbauer & Kälberer / Seiler und Speer