Auf der Ansbacher Skulpturenmeile können noch bis 8. Oktober vom Ansbacher Hofgarten über den Schlossplatz bis hin in die historische Altstadt Stahlwerke der Künstler Thomas Röthel und Herbert Mehlers bestaunt werden.

In diesem Sommer verwandelt sich die Ansbacher Innenstadt wieder in eine große Freiluftgalerie zur »Ansbacher Skulpturenmeile«. Das Konzept, Kunst außerhalb von Galerien oder etablierten Ausstellungsräumen zu zeigen, hat sich bewährt und lockt kunstinteressierte Besucher in die Stadt.

So viele Kunstwerke wie nie zuvor werden diesmal bei der 11. Skulpturenmeile in der Ansbacher Innenstadt zu sehen sein: Die beiden renommierten Bildhauer Thomas Röthel und Herbert Mehler präsentieren insgesamt 40 ihrer großen Plastiken und entführen die Besucher so drei Monate lang in ihre »Stahlwelten«, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der »Dialog ihrer Werke«, die »Ambivalenz zwischen Schwere und Leichtigkeit« macht die diesjährige Ausstellung zu einem besonderen Erlebnis.

Kunstwerke aus Stahl

Dem Ansbacher Kunstpreisträger Thomas Röthel, der sein Atelier im nahegelegen Mitteldachstetten hat, gelingt es mit seinen Stahlskulpturen immer wieder, die Form aus ihrer Starre und Schwerkraft zu lösen und in einen autonomen plastischen Ausdruck zu überführen, der die Härte und nicht zuletzt das Gewicht des Materials nahezu vergessen macht. Stahl gebogen oder Stahl gedreht benennt Thomas Röthel seine Skulpturen. Mit diesen Bezeichnungen ist sowohl der Schaffensprozess als auch das vollendete Werk charakterisiert.

Herbert Mehlers Skulpturen aus Corten-Stahl geben Anstöße zum Assoziieren: Sie erinnern an pflanzliche und florale Formen, lassen an Samenkapseln, Blütenstängel und Fruchtkörper denken. Er überträgt die in der Natur gesehenen Dinge in den Aufbau seiner Objekte, die Faltungen seiner Skulpturen ähneln den organischen Formen von Zellen und Organismen.

Entdeckungstour auf der Kunstmeile

Die Kunstmeile reicht vom Hofgarten, wo sieben große Kunstwerke platziert sind, über den Schlossplatz und die neu gestaltete Promenade bis hin in die historische Altstadt. Bis zum 27. August findet außerdem eine zusätzliche Ausstellung mit kleineren Werken im Zitrushaus im Hofgarten statt.

Für alle interessierten Besucher gibt es einen Flyer zur Ausstellung mit genauem Lageplan, sodass ein Rundgang auf eigene Faust gut möglich ist. Diese Broschüre ist kostenlos im Amt für Kultur und Tourismus der Stadt Ansbach oder unter www.ansbach.de erhältlich. Spezielle Führungen zur Skulpturenmeile, bei denen die Arbeitsweisen der beiden Künstler näher erläutert werden runden das Angebot ab.