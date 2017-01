Ansichten - Textile Perspektiven - Finissage

Die Ausstellung "ANSiCHTEN – TEXTILE PERSPEKTIVEN“ ist vom 10. Februar bis 9. März 2017 im Design Center Baden-Württemberg, Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Str. 19, 70174 Stuttgart zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr.

Die Ausstellung zeigt eine Auswahl von Semester- und Diplomarbeiten aus dem Studiengang Textildesign an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.

„ANSICHTEN“ bedeuten in dieser Ausstellung die Sicht auf konkrete Studienergebnisse. Sie spiegeln Auffassungen und Haltungen sowie Stellungnahmen zu Themen in Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Studium wider. Damit verweisen sie auf „TEXTILE PERSPEKTIVEN“, die anhand einiger Studienschwerpunkte aufgezeigt werden. Die Bandbreite der Exponate aus Bereichen wie Mode, Interieur sowie Color & Trim reicht von Experimenten über Unikate bis hin zu Prototypen für die industrielle Umsetzung.

In der Ausstellung sind unter anderen folgende Arbeiten zu sehen:

Aus dem Grundstudium werden zum Thema „CHAOS ORDNEN“ entstandene Papier- und Materialexperimente und deren webtechnischen Übersetzungen gezeigt, bei denen es um die Frage nach Attraktivität von schwarz-weißen sowie farbigen Strukturen und Rhythmen geht.

Einen Schwerpunkt in der Ausstellung bildet die Gruppe bedruckter Dekorstoffe zu floralen Themen von Drittsemestern. Als Spiel mit dem klassischen Kollektionsgedanken entstanden, ausgehend von Pflanzenstudien, meterlange rapportierte Stoffe sowie zusätzliche Kolorits und darauf abgestimmte Gewebe für Bezugstoffe.

Unter dem Motto „FASHION + FUTURE – Nachhaltigkeit bestimmt Textilien für Mode“ erarbeitete die Oberstufe im Studienjahr 15/16 das Thema „UPCYCLING – Ressourcenschwund und gesellschaftliche Veränderungen fordern Textildesign heraus“, so wie eigenständig entwickelte Themen mit nachhaltigen Schwerpunkten. Dazu wurden ein Magazin, das in der Ausstellung ausliegt, und der Film „The Eye Of The Needle“ herausgebracht, in dem die Textilien in Szene gesetzt werden.

Das Kooperationsprojekt „ÖFFENTLICH REISEN – COLOR & TRIM“ mit der Lantal Textiles AG in CH-Langenthal befasste sich mit der textilen Ausstattung von Großraumreisebussen. Dazu entstanden konkrete Bezugstoffe und Visualisierungen der Innenräume.

Der Fokus des Projektes „TEXTILE WAND –B10 // B 10 KOLLEKTION“ lag auf der Entwicklung, Gestaltung und Anwendung von textilen Experimenten für die temporäre Außenbespannung des Aktivhauses B10 in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung. Es entstand in Zusammenarbeit mit dem ILEK, dem Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren der Universität Stuttgart.

Die einzigartige Struktur des Studiengangs Textildesign an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste zeigt sich in der intensiven inhaltlichen Auseinandersetzung mit künstlerischen oder designbezogenen Themen, die zunächst in Vorlesungen und Seminaren entwickelt und von Exkursionen zu Firmen und Museen unterstützt werden. Parallel dazu beginnt die praktische Umsetzung in textilen Techniken wie Färberei, Druck, Gewebe, Strick und Experiment in den studentischen Ateliers und gut ausgestatteten Werkstätten des Studiengangs, zu denen auch das STRICKWERK zählt, dem von der Fa. H. Stoll GmbH & Co. KG in Reutlingen geförderten Studio für Strickdesign. Regelmäßige Projekte mit Industrie- oder anderen Partnern, interdisziplinäre Projekte mit Studiengängen der eigenen oder anderen Hochschulen sowie ein (Pflicht-)Praktikum bereichern das Studienangebot. Gastsemester an anderen Hochschulen, die durch Stipendien gefördert werden, können dem Curriculum angerechnet werden. Von hochschulinternen Lehrern sowie externen Fachleuten werden die Studierenden für textile Eigenschaften wie Motiv, Muster, Farbe, Haptik, Material, Technik sowie deren Zusammenspiel sensibilisiert und auf Ihrem Weg zu eigenständigen Designern begleitet.