antenne 1 Familientag

Spiel & Spaß für Kids

Lust auf eine Runde in der Hüpfburg? Oder lieber mit Freunden auf unserem renaturierten Spielplatz mit Rutschen, Mikado und Sandkasten herumtoben? Beim fröhlichen Kinderprogramm mit antenne 1 können alle Schwabenkids und ihre Familien im Schwabengarten gemeinsam was erleben! Während die Kleinen an der Buttonmaschine, am Glücksrad oder beim Kinderschminken ihren Spaß haben, können unsere großen Besucher sich beim zünftigen Weißwurst-Frühschoppen verwöhnen lassen. Genuss pur mit hausgemachten Biergarten-Schmankerln aus Küche und Keller und stimmungsvoller Live-Musik von den „Lausbuba“.