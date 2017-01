× Erweitern @Jimmy Hubbard Anthrax

ANTHRAX gehören mit mehr als 15 Millionen verkauften Alben zu den Legenden des Thrash Metals. Die Band wurde 1981 von Gitarrist Scott Ian und seinem Schulkollegen Dan Lilker in NYC gegründet. Nach 35 Jahren bewegender Bandgeschichte zählen ANTHRAX immer noch zu den gefragtesten Metal-Acts weltweit.

Nach zahlreichen Besetzungswechseln und den damit verbundenen Exkursionen in andere Genre, hat die Band spätestens nach dem Wiedereinstieg von Frontmann Joey Belladonna und der Veröffentlichung ihres zehnten Albums ‘Worship Music‘ im Jahre 2011 zum Thrash Metal zurückgefunden. Wenn auch in einem zeitgemäßeren Gewand.

Mit ihrem aktuellen Album ‘For All Kings‘ (2016), das hierzulande Platz 5 der Albumcharts erreichte, setzt die Band ihre Erfolgsgeschichte in Deutschland fort. Im Frühjahr 2017 kommen ANTHRAX auf Deutschlandtournee und werden dabei erstmals ihr Kultalbum AMONG THE LIVING in voller Länge und Schönheit und viele weitere Klassiker aus der frühen Ära der Band performen. Diese Chance sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!