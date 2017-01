Eine Szenencollage aus deutschen und arabischen Gedichten.

Gedichte sind Gift und Gegengift in einem, sie rufen die Krankheitssymptome hervor und sind zugleich Heilmittel. In Gedichten wird das Leben in kleinen hochpotenzierten Dosen verabreicht, sie sind gebrauchsfertig und immer bei der Hand (im Kopf), wenn sie gebraucht werden.