Was wir sehen auf diesen Gemälden mit ihrem gestischen, stellenweise bis zur Abstraktion aufgelösten Duktus, mit ihrem dynamischen Bildaufbau, der die Statik und Passivität der Medienbilder aufbricht, was ich also dort sehe und auf ihren Vorlagen nicht sehen kann, ist genau das: Es sind Bilder, nicht die Realität, aber sie zeigen die gelebte Realität von Menschen. Und was mit ihnen geschieht, geht uns unmittelbar an. Denn das ist unsere Geschichte. Wir haben sie gemacht und machen sie immer noch. Norbert Niemann, Schriftsteller

ANTON PETZ, München

1962 geb. in Graz

1981–1987 Studium der Malerei, Akademie der Bild. Künste Wien

1993–1997 Gastprofessor, Akademie der Bild. Künste, Wien

Einzelausstellungen (Auswahl)

2016 „Human Transaction“, Galerie Brunnhofer, Linz„Human Transaction“, Galerie Klose, Essen„Gritos y Susurros“, Reinisch Contemporary, Graz mit Victor Piverno

2015 „Bilanz, Kuba – China“, Quartier Leech, Graz

2014 „Mächte & Massen II“, Kunstverein Tauberbischofsheim

2013 „Mächte & Massen“, Reinisch Contemporary, Graz„shui zhu“, mit Lucia Dellefant, HuanTie Times Art Museum, Peking„you are the world“, Galerie Klose, Essen

2012 „endlich gute Malerei“, mit Ronald Kodritsch, Artothek, München„Freizeit & Revolution“, Galerie Brunnhofer, Linz

Gruppenausstellungen (Auswahl)

2017 „un mundo mejor e possible“, Verein für Originalradierung, München

2016 „Viva la Libertad“ Reinisch Contemporary, Graz

2015 „vamos a ver“, Galerie Artoxin, München„levril 2015“, Studio Levril, Havanna, Kuba

2014 „creatio continua“, Haus der Kunst München„refuse the shadow of the past“, University Hong Kong

2013 „Geld Macht Sichtbar“, Künstlerhaus Wien

2012 „Moderne: Selbstmord der Kunst ? , Neue Galerie Joanneum, Graz

2011 „European Contemporary Art“, O`s Gallery Jeonju-City Korea„turn around“, Schwartz Gallery London