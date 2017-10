Anton Stankowski / Fritz Ruoff - Finissage

Für den 1906 in Gelsenkirchen geborenen und 1998 in Esslingen gestorbenen Maler, Gestalter und Fotograf Anton Stankowski war die Frage, wie die Welt an sich zu fassen sei, ganz einfach "Alles ist konkret", sagte er gern, "weil alles Reale konkret ist". Zugleich aber haben Stankowskis Bildkonzepte eine eigene Tiefe. Eine Tiefe, die denn auch vielleicht erst die Nachhaltigkeit von Stankowskis Zeichen für UNternehmen, Großereignisse oder Städte begründet. Neu erlebbar wird diese Tiefe in einem Dialog der Werle von Anton Stankowski mit Fritz Ruoffs chiffrenhafter Befragung unserer Existenz. Möglich wird die Sonderausstellung "Das heilige Konkrete/Das konkret Heilige" durch eine Kooperation der Stiftung Ruoff mit der international agierenden Stankowski-Stiftung.

Eröffnung: Sonntag, 12. November, 11 Uhr

Führungen

Donnerstag, 30. November, 18 Uhr

Sonntag, 10. Dezember, 15 Uhr