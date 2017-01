Antonio Andrade Duo

Antonio Andrade wurde in Puebla de Cazalla bei Sevilla – einem der traditionsreichsten Flamenco-Dörfer – mitten in eine Familie von Flamenco-Aficionados hinein geboren. Er wuchs in der Kultur dieser uralten Kunstform auf, und sein Vorbild war sein Onkel José Menese – eine lebende Legende unter den Flamenco-Sängern.

In seiner langen Karriere hat Antonio Andrade wunderbare Gitarrenmusik für unzählige Flamenco-Produktionen geschrieben die hauptsächlich im Dienst des Tanzes stand. Mit seinem Duo präsentiert er in einem konzertanten Programm die Vielfalt und Schönheit der Flamenco-Gitarre. Zusammen mit Miguel Sotelo spielt er zweistimmige Werke seinem eigenen Repertoire oder musikalischen Vorbildern von Paco de Lucia oder Sabicas.

Antonio Andrade – Gitarre

Miguel Sotelo – Gitarre