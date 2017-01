Session today: Antonio Carlos Jobim & Sergio Mendes visit Latin Affairs Martin Sörös und Franziska Schuster werden an diesem Abend zusammen mit der Session Band bekannte, aber auch selten gespielte Stücke von Antonio Carlos Jobim und Sergio Mendes, Interpreten des Bossa Nova, zu Gehör bringen, klar, im Latin Affairs Manier! Jobim darf als Erfinder des Bossa Nova und als bedeutenster Komponist dieses Stils bezeichnet werden. Mendes hatte in den 60er Jahren mit Hits wie "Mas Que Nada" seinen Durchbruch. Durch die Zusammenarbeit mit "The Black Eyed Peas" feierte er 2006 weltweite Hitparaden Erfolge und hat seit diesem Revival endgültig Kultstatus erlangt. Nach dem Studium in Nürnberg bei Prof. Martin Schrack steht der mehrfach ausgezeichnete Pianist Martin Sörös kurz vor dem Abschluss seines Master Studiums an der Stuttgarter HDMK. An dieser lernte er Sängerin Franziska Schuster kennen, die seit mehreren Jahren in der Stuttgart Musikszene fest veranktert ist und mit diversen Projekten das In- und Ausland bereist. feat: Franziska Schuster - Vocals, Martin Sörös - Piano Mit dieser Montagsreihe in der Kiste, will Antonio Cuadros De Béjar das grosse Spektrum des Latin Jazz aufzeigen. Latin Jazz ist bei Leibe keine neue Musikrichtung, aber leider wird sie von Jazz Interessierten und vielen Musikern Falsch eingeordnet, und auf Bossa Nova oder Samba beschränkt. Obwohl schon viele grosse Musiker wie, Dizzie Gillespie, Mongo Santamaría, Ray Barretto, Wes Montgomery, Paquito DʼRivera, Arturo Sandoval, uns schon gezeigt haben dass es keine Grenzen für das Genre gibt. Bei “Latin Affairs” wird das nun bestätigt, Rhythmen wie Mambo, Cha-Cha-Chá, Bolero, Son, werden mit Swing, Funk, und Jazz-Balladen, gemischt. Im modernen Latin Jazz dieser Musiker, werden inzwischen nicht nur Afrokubanische und Brasilianische Rhythmen gespielt, sondern die ganze Palette an Rhythmen die in ganz Lateinamerika und im Jazz zu finden sind. Die Musiker der Reihe “The Mondays Sessions” sind: Antonio Cuadros De Béjar, Bolivien - Gitarre Branko Arnsek - Bass Daniel Messina, Argentinien - Drums Das Trio wird ergänzt mit verschiedenen Gästen, die je nach Musikalischer-Thematik, dazu eingeladen werden.