Antonio Cuadros De Béjar & Latin Affairs

Drei Jazzmusiker aus dem Süden: Marina Rama, Sängerin aus Argentinien, zusammen mit Antonio Cuadros De Béjar, bolivianischer Gitarrist und Daniel Messina, argentinischer Schlagzeuger -beide leben in Deutschland - treffen sich einmal im Jahr in Stuttgart um das zu feiern was sie leidenschaftlich machen:

die Musik.So entstand POSIBLE SUR: eine Hand voll Lieder die geboren wurden um gesungen und genossen zu werden. Alte und neue Lieder, von ewiger Poesie: die Liebe, der Enttäuschung, von Hoffnung und Verzweiflung, der Musik, der Identität, alles ist verflochten und erneuert. Sie erleben zusammen zambas, boleros, valses, tangos, balladen und traditionelle Lateinamerikanische Lieder, dass neben neuen Kompositionen eine bunte klangvolle Landschaft, mit einer Perspektive, die die Klangfülle und die Improvisation der Sprache des Jazz in die Rhythmen des lateinamerikanischen Geschmacks integriert.

feat.: Marina Rama - Vocals, Arno Haas - Tenor Saxophone

Mit dieser Montagsreihe in der Kiste, will Antonio Cuadros De Béjar das grosse Spektrum des Latin Jazz aufzeigen.

Latin Jazz ist bei Leibe keine neue Musikrichtung, aber leider wird sie von Jazz Interessierten und vielen Musikern Falsch eingeordnet, und auf Bossa Nova oder Samba beschränkt. Obwohl schon viele grosse Musiker wie, Dizzie Gillespie, Mongo Santamaría, Ray Barretto, Wes Montgomery, Paquito D'Rivera, Arturo Sandoval, uns schon gezeigt haben dass es keine Grenzen für das Genre gibt.

Bei “Latin Affairs” wird das nun bestätigt, Rhythmen wie Mambo, Cha-Cha-Chá, Bolero, Son, werden mit Swing, Funk, und Jazz-Balladen, gemischt. Im modernen Latin Jazz dieser Musiker, werden inzwischen nicht nur Afrokubanische und Brasilianische Rhythmen gespielt, sondern die ganze Palette an Rhythmen die in ganz Lateinamerika und im Jazz zu finden sind.

Die Musiker der Reihe “The Mondays Sessions” sind:

Antonio Cuadros De Béjar, Bolivien - GitarreBranko Arnsek, Slowenien - BassDaniel Messina, Argentinien - Drums

Das Trio wird ergänzt mit verschiedenen Gästen, die je nach Musikalischer-Thematik, dazu eingeladen werden.

Marina Rama - Vocals

Arno Haas - Tenorsaxophon

Antonio Cuadros De Béjar - Gitarre

Branko Arnsek - Bass

Daniel Messina - Drums

