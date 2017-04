ANY ist eine Band aus Stuttgart. Nach zahlreichen EPs hat ANY 2007 ein erstes Album im Studio der Einstürzenden Neubauten in Berlin aufgenommen. Parallel zur CD ist eine DVD mit Musikvideos erschienen. Die Musik der Band vermischt Einflüsse aus traditionellem Blues und Folk mit den verschiedensten Stilen von elektronischer Tanzmusik bis hin zu Grunge oder Experimental. ANY eben.