Sommerzeit ist Freibadzeit! Am 24. Juni 2017 lädt die AOK Heilbronn-Franken erstmalig zur AOK-Pool-Party ins Heilbronner Freibad Neckarhalde ein.

Von 13 bis 19 Uhr sorgen 2 DJs mit heißen Rhythmen und tollen Beats für Stimmung. Wer nach dem Tanzen dann eine Abkühlung benötigt: Eine AOK-Mitarbeiterin bietet als Bewegungsangebot im kühlen Nass Wassergymnastik für Jedermann an.

Schattige Plätzchen gibt es im Freibad zwar genügend, aber im Sommer und vor allem beim Baden ist ein Aufenthalt in der direkten Sonne natürlich unvermeidbar. Informationen zum Thema Sonnenschutz gibt es daher am AOK-Stand. Und weil es gerade bei Hitze wichtig ist, viel und ausreichend zu trinken, können am Freibad-Kiosk alkoholfreie und gesunde AOK-Cocktails genossen werden. Als besondere Aktion für Kinder wird es ein Glücksrad mit Gewinnen und Überraschungen geben.

Alle Besucher bezahlen nur den regulären Freibad-Eintritt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung nicht statt!