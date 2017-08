AOK-Volleycamp 2017

Am Ende der Sommerferien gibts 5 Tage Action, Spaß und natürlich viel Volleyball!

Rottenburg ist die Volleyballstadt in der Region Neckar-Alb. Zum sechsten Mal bietet der TV Rottenburg auch in den kommenden Sommerferien ein Volleyballcamp für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren an. Das Besondere: Die Bundesligatrainer und -spieler sind Eure Coaches! Ihr lernt von den Besten!

Je nach Alter und Können wird in verschiedenen Gruppen trainiert, so werdet Ihr optimal gefördert. Angefangen vom Aufwärmen und Kräftigen über die Grundtechniken werden zudem je nach Leistungsniveau auch Aufstellungsformen, Spielzüge und Techniken erlernt und vertieft.

Jede-/r der Lust auf Volleyball hat, kann mitmachen. Alle Jungs und Mädels im Alter von 12 bis 18 Jahren sind eingeladen. Nach Eingang der Anmeldung bekommt Ihr eine Bestätigung und weitere Infos per E-Mail. Bitte überweist danach den Teilnahmebeitrag auf unser Konto, erst nach Geldeingang wird die Anmeldung gültig. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Es wird täglich zwei Trainingseinheiten mit dem Bundesligatrainer Hans Peter Müller-Angstenberger und den Bundesligaspielern in der Halle oder im Sand geben. Ein Mittagessen, Imbiss, Obst und Getränke sind inklusive. Zum Abschluss des Camps erwartet euch ein spannendes Turnier.

Die Anmeldung für das nächste Volleycamp ist ab sofort möglich!

HIER GEHTS ZUM ANMELDEFORMULAR ALS DOWNLOAD (PDF):

AOK-volleycamp2017-Anmeldung.pdf

Eine Volleyballolympiade, sowie ein gemütlicher Grillabend mit einem Testspiel der Bundesligamannschaft. Jeder bekommt ein offizielles AOK-volleycamp T-Shirt und es warten noch viele weitere Überraschungen auf euch.