Große Gefühle, geistreiche Geschichten, Geselligkeit, seelenvolle Musik und der Geburtstag des Komponisten Richard Strauss bilden den Rahmen für das 1. Stuttgarter Apéro-Konzert im The Paris. In lockerer Atmosphäre singt und erzählt die Sängerin Iris Schork Lieder und Geschichten aus dem Leben des berühmten Komponisten.

Richard Strauss durchlebte nahezu den gesamten Epochenzyklus von der Blüte der Kaiserzeit bis in die frühen Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges. Gesellschaftlich souverän und pragmatisch verstand er es, seine Kunstvorstellungen unter jeder Regierung zu verwirklichen und seinem Stil treu zu bleiben. Politisch unkorrekt und dabei unbeirrbar menschlich bildet sein Leben eine Quelle von Zeitzeugnissen, die kein Historiker nachzeichnen kann.

Vor und nach dem Konzert sowie in der Pause bietet das The Paris – inspiriert von der schweizer Apéro-Kultur – ein spezielles Getränkearrangement an und lädt zum Verweilen, gesellschaftlichen Austausch und gemütlichen Beisammensein ein.

Einlass und Kassenöffnung ist ab 16:00 Uhr.

Karten kosten im Vorverkauf 15 EUR, an der Abendkasse 18 EUR.

VVK unter info@iris-schork.com