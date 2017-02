Aprikosenzeit

Also das gab’s ja wohl noch nie: Während eines Gewitters entdeckt Gärtner Lavalle mitten im Aprikosengarten einen Herrn mit Perücke und vornehmen Kleidern – Conte Luigi , mehrsprachiger Zwerg seines Zeichens und schlecht gelaunt obendrein. Kein Wunder: Denn d er Conte liebt des Zwergenkönigs Tochter Contessa Vanessa , zehnmal schöner als Regen und Mond zusammen, darf sie aber nur heiraten, wenn er in der Menschenwelt ein Rätsel löst. Wenn nicht, dann darf er nicht mehr zurück zu en Zwergen. Stell dir das mal vor! Das Rätsel geht so: „Umhüllt ist dieser Edelstein / mit einem pelzig Mäntelein. / Das leuchtet, wenn es jung ist, grün, / doch die Farbe vom Kostüm / wechselt ‚alsbald mit dem Alter, / gleicht der vom Orangenfalter.“ Schwer, nicht? Aber Lavalle gibt doch sein bestes, dem ungnädigen Kerl zu helfen. Hilfst du mit?