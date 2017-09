Arabisch-Amerikanischer Dialog

Beim „Arabisch-Amerikanischen Dialog“ steht der kulturelle Austausch im Mittelpunkt. In einer offenen Runde besprechen die Teilnehmer/innen aktuelle gesellschaftliche und politische Fragen und Entwicklungen. Die Zukunft der arabischen Demokratiebestrebungen ist genauso Thema wie die weltpolitischen Rollen von Amerika und Europa. In diesem Quartal bringen wir geflüchtete Menschen und die Unterstützerkreise mit den Dialogteilnehmer/innen zusammen, um multikulturellen Austausch zu ermöglichen. Dabei gibt es genügend Raum, um Missverständnissen vorzubeugen und Vorurteile abzubauen. Das nächste Treffen findet am Mi. 18.10. um 20:00 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen statt. Der kulturelle Austausch soll Interesse wecken und das gegenseitige Verständnis fördern und vertiefen. Die Diskussionssprachen sind Deutsch, Arabisch und Englisch. Moderiert wird der Dialog von dem eingespielten Team Miguel Prieto-Valle und Sharif Ghanayim. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.