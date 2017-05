Arbouretum erforschen auf ihre eigene Art und Weise die Begegnungen von Folk und Psychedelic. Dave Heumann aka Arbouretum nähert sich dem Folk in ritualistischer Weise. Seine stoischen Rhythmen und mantra-artigen Fuzz-Orgien sind von überirdischer Schönheit und hypnotischer Wirkung. Darauf setzt er metaphorische Texte, die die Atmosphäre der strukturell reduzierten Songs unterstreichen. Heumann hat sich seine Sporen bereits bei Human Bell, Television Hill oder in Bonnie “Prince” Billys Backing Band verdient und tingelt mit Gitarre als Session-Musiker durch die Szene Baltimores. Seit 2002 führt er quasi hauptberuflich die Band Arbouretum, die bis heute ein unerhört hörenswerter Geheimtipp geblieben ist.

Pressestimmen zum sensationellen neuen Album „Song Of The Rose“: It just does not get much better. The #1 underground album of the year. Mojo The best doom-folk record of all time. The Guardian