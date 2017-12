× Erweitern Arch Enemy

Guest: Wintersun, Tribulation und Jinjer

Will To Power European Tour 2018 !!

Vor Kurzem erst haben ARCH ENEMY für den 08.09.2017 ihr neues Album “Will To Power” angekündigt. Ohne zu viel verraten zu wollen, das Teil ist ziemlich fett, wie ihr bei uns schon bald lesen können werdet. Nun folgt auch prompt die Ankündigung für die gleichnamige Tour Anfang 2018. Ganze acht Termine gibt es dabei auch in Deutschland, und zwar sehr viel flächendeckender als viele andere Touren heutzutage!.

ARCH ENEMY: Viel Aufriss mit viel Abriss.

Zuletzt veröffentlichten ARCH ENEMY ihre Live-DVD “As The Stages Burn”, auf denen sie ihre Wacken-Show von 2016 verewigt haben. Dabei dürfte so ziemlich jedem klar geworden sein, dass sie nicht nur einen riesigen Aufriss machen, sondern auch einen ordentlichen Abriss liefern. Auch wenn das eine Ausnahme-Show war, so lohnen sich ARCH ENEMY auch sonst immer live. Alle, die nun Lust bekommen haben, sich die Kiste nochmal, oder gar zum ersten Mal, anzusehen, sollten sich die Termine im Januar und Februar also nicht entgehen lassen!.

Mit von der Partie sind übrigens WINTERSUN, TRIBULATION und JINJER. Alles Bands, die den Abend ebenfalls versüßen sollten. Wir freuen uns jedenfalls, diese Tour präsentieren zu dürfen.